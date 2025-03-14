Возвращение украинской делегации из Саудовской Аравии и активное обсуждение возможности прекращения огня (временно, на месяц, с предстоящим продлением еще на три месяца) вселяет большую надежду на то, что в ближайшее время наши сограждане перестанут гибнуть, а Украина сможет сосредоточиться на восстановлении хозяйства и экономики. Если Андрею Ермаку удастся этого добиться, он «обнулит» весь негатив, сложившийся вокруг его имени за последние годы. Украинцы умеют прощать ошибки, допущенные в прошлом, если человек демонстрирует общественно значимые достижения.

Пишет в своем блоге на сайте Newformat . Андрей Пелюховский, глава Всеукраинской политической партии «Сила нации». Публикуем текст без поправок и комментариев.





Однако остается и много вопросов. Первое и главное: помимо военных тем в Джидде обсуждались и хозяйственные вопросы. В частности, соглашение о доступе США к добыче украинских полезных ископаемых. О результатах переговоров в этом направлении мы не знаем точно ничего. А ведь раньше было известно, что существуют два варианта соглашения – «жесткий» американский и «лайт» украинский. Какой из них взят за основу? Мы потеряли недра или только допускаем американских партнеров к добыче полезных ископаемых? И какая сумма взята во внимание при расчетах? 500 миллиардов, как предлагал Трамп? И почему так неохотно украинские власти отчитываются о результатах переговоров по данному вопросу?

Я не просто интересуюсь. Как гражданин Украины, я вправе знать, как и на какой основе моим имуществом распоряжается государство. И имуществом миллионов моих соотечественников. Ведь недра – это собственность народа Украины (согласно 13 статье Конституции). Подчеркиваю: это не государственная собственность, не частная, не акционерная и не коммунальная. Это собственность народа Украины. И только народ имеет право решать, можно ли допускать иностранцев к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

В программе партии «Сила нации» содержалось требование: в Украине должен быть создан специальный фонд, в котором каждый гражданин имел открытый счет, на который ежегодно поступали бы средства по эксплуатации народной собственности – недр, лесов, рек, воздуха, эфира. И каждый гражданин был бы обеспечен денежными средствами на случай болезни или в связи с уходом на пенсию. Эти средства не могли бы пропить или проиграть в казино – они могли бы иметь целевое назначение: плата за обучение, улучшение жилищных условий, лечение и т.д. Эти средства стали бы своеобразной страховкой от сепаратизма: какая выгода отделяться от Украины, если у каждого гражданина мятежной территории могут сгореть деньги на счете в фонде? Эти средства были бы предохранителем от стихийной миграции: иностранец даже при условии переселения в Украину не имел права на свою долю общенационального добра: это было бы привилегией для граждан. Правом владеть счетом и средствами на нем должны все граждане от рождения и до смерти – с правом передачи остатка средств по наследству.

Теперь нашими недрами, нашей собственностью власть крутит, как цыган солнцем.

И поверьте: этот вопрос важнее, чем введение перемирия. И что-то подсказывает, что не все хорошо в этом направлении, иначе по какой причине данный документ держат в секрете не только граждан, но и народных депутатов.

Относительно перемирия. Да, это очень важное дело. Но вопрос остается открытым: мы ведь воюем не с США, а с Россией. Фактически Украина в Джидде согласилась с позицией США по поводу того, что перемирие нужно. И теперь представители нашей власти кричат ​​о том, что это великая дипломатическая победа. Я понимаю, что необходимо подыграть Зеленскому и Ермаку. Но ведь еще вчера все, кто сегодня говорят о победе украинской дипломатии, кричали, что перемирие без возвращенных территорий – это предательство. Я не услышал после встречи в Джидде ни о возвращении территорий, ни о гарантиях безопасности для Украины. Мы просто согласились на перемирие без дополнительных условий. Если мы согласны с предложением противоположной стороны, не получая преференций, то языком дипломатии это называется капитуляцией. Даже если мы капитулируем не перед врагом, а перед стратегическим партнером.

Сейчас возникает вопрос: а если Россия выставит условия, которые будут неприемлемы для нас, но приемлемы с точки зрения США? Мы снова скажем, что против перемирия, о котором так много кричим? Особенно на фоне того, что фактически потеряли важный козырь – Россия выбила украинские войска из Курщины и мы не можем в ходе переговоров апеллировать к обмену территориями. И теперь в случае новых переговоров между Украиной и США могут возникнуть вопросы, которые будут невыгодными с точки зрения наших национальных интересов, но, сказав «А», мы уже не сможем сказать другую букву без диктата со стороны наших «партнеров».

Иногда национальные интересы становятся пустым звуком на фоне интересов США. Это наша плата за многолетнее отсутствие субъектности и самостоятельности. Потому что провозгласить Независимость мало. Надо еще стать самостоятельными.

Андрей Пелюховский, Глава Всеукраинской политической партии «Сила нации»