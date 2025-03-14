КМИС провел опрос «Мнения и взгляды жителей г. Киев» в течение 17-27 февраля 2025 года и выяснил в частности, на чьей стороне политические симпатии киевлян и кто будет следующим главой города.

Выборы мэра столицы Украины не планируются, но респондентам предложили выбрать одного кандидата из 9 публичных лиц, за которого они бы проголосовали. Интервьюеры описали 805 мужчин и женщин, проживающих и зарегистрированных в Киеве, а погрешность результатов не превышает 3,5%.

По сравнению с маем 2024 года, когда КМИС проводил предварительный такой опрос, результаты практически не изменились. В частности, по-прежнему наиболее вероятным победителем выборов будет действующий городской голова В. Кличко. Среди всех респондентов за него проголосовали бы 32%, что составляет 54.5% среди определившихся со своим выбором.

Далее А. Ильенко (6,1% и 10,3%), М. Порошенко (5% и 8.5%), М. Томенко (3,6% и 6,1%); И. Верещук (2,1 % и 3,5 %), О. Доний (2% и 3,3%), а О. Ткаченко, С. Гусовский и М. Поживанов набрали не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

Хотя стоит заметить, что 26% респондентов вообще не определились с кандидатом.

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