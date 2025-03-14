Продолжается обсуждение коррупционного позора в деятельности Киевсовета, которым все последние годы реально руководил экс-глава фракции Черновецкого Комарницкий. Смешнее всего в этой истории то, что бывшие друзья-соучастники этого коррупционного скандала тратят немалые пиар-усилия и средства, чтобы доказать свою непричастность и обвинить другую партию. Чтобы понять масштаб политического ЦИНИЗМА ВСЕХ депутатов Киевсовета, напомню Вам историю кадрового становления этого органа в интересах «СМОТРЯЩЕГО за Киевом».
Поэтому после выборов в Киевсовет-2020 началась дискуссия по поводу главной должности в этом органе - секретаря Киевсовета (напоминаю, что со времен Черновецкого традицию игнорировать львиную часть заседаний Киевсовета продолжил и Кличко). Поскольку киевляне решили ВТОРОЕ поддержать Кличко, то «Удар» и «ЕС» на двоих набрали почти половину голосов избирателей города.
Именно поэтому новый старый мэр мог предложить любую кандидатуру на главную должность в Киевсовете. И он ясно определился, что его правой рукой в городе станет Владимир Бондаренко.
Справочно.
Владимир Бондаренко:
2007-2013 – помощник Кличко в Киевсовете;
2013-2014 – помощник Кличко в ВРУ;
2014-2017 – руководитель аппарата КГГА;
август 2017 - после расследования факта подделки диплома о высшем образовании уволен с должности руководитель аппарата КГГА;
декабрь 2017 - Шевченковский райсуд признает факт его подделки диплома и одновременно освобождает Бондаренко от ответственности по истечении сроков давности;
2020 – избран депутатом Киевсовета от «Удара», председатель комиссии по проведению оценки КОРУПЦИОННЫХ рисков в деятельности Киевсовета;
декабрь 2020 – по предложению Кличко избран секретарем Киевсовета депутатами ВСЕХ без исключения партий и групп. "За" проголосовали 114 из 119 депутатов Киевсовета;
март 2025 - согласно журналистскому расследованию Бондаренко СОГЛАСИЛ все главные ЗЕМЕЛЬНЫЕ вопросы с так называемым СМОТРЯЩЕМ по Киеву Комарницкому.
О круговой коррупционной поруке во власти Киева мы БЕЗУСПЕШНО предостерегали киевлян еще в 2019 году, то в 2025 году о ней узнали все.
Вывод первый.
ВСЕ ДЕПУТАТЫ и ПАРТИИ Киевсоветы должны понести ответственность за УЧАСТИЕ, ПОДДЕРЖКУ или солидарный НЕЙТРАЛИТЕТ в вышеупомянутой коррупционной схеме власти города.
Вывод второй.
Киевсовет ОБЯЗАН уволить с должности секретаря Владимира Бондаренко, а правоохранительные органы начать расследование его участия в коррупционной мафии города. Кадровые изменения должны произойти и в главных комиссиях Киевсовета.
Вывод третий.
В случае не принятия вышеупомянутых решений единственным СПРАВЕДЛИВЫМ шагом станет РАСПУСК Киевсовета (напоминает, что Киевсовет и так не может принять НИКАКОГО решения уже 3 месяц).
Вывод четвертый.
Для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры украинской столицы Президент должен уволить всех нынешних 10-х глав райадминистраций и назначить новых профессиональных (не по партийному принципу) глав 10 районов.
Вывод пятый.
Верховная Рада должна подготовить новую редакцию Закона «О столице Украины – городе-герое Киеве» и обеспечить проведение ПЛАНОВЫХ выборов местных властей 26 октября 2025 года.