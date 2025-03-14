Поэтому после выборов в Киевсовет-2020 началась дискуссия по поводу главной должности в этом органе - секретаря Киевсовета (напоминаю, что со времен Черновецкого традицию игнорировать львиную часть заседаний Киевсовета продолжил и Кличко). Поскольку киевляне решили ВТОРОЕ поддержать Кличко, то «Удар» и «ЕС» на двоих набрали почти половину голосов избирателей города.





Именно поэтому новый старый мэр мог предложить любую кандидатуру на главную должность в Киевсовете. И он ясно определился, что его правой рукой в ​​городе станет Владимир Бондаренко.

Справочно.

Владимир Бондаренко:





2007-2013 – помощник Кличко в Киевсовете;

2013-2014 – помощник Кличко в ВРУ;

2014-2017 – руководитель аппарата КГГА;

август 2017 - после расследования факта подделки диплома о высшем образовании уволен с должности руководитель аппарата КГГА;

декабрь 2017 - Шевченковский райсуд признает факт его подделки диплома и одновременно освобождает Бондаренко от ответственности по истечении сроков давности;

2020 – избран депутатом Киевсовета от «Удара», председатель комиссии по проведению оценки КОРУПЦИОННЫХ рисков в деятельности Киевсовета;

декабрь 2020 – по предложению Кличко избран секретарем Киевсовета депутатами ВСЕХ без исключения партий и групп. "За" проголосовали 114 из 119 депутатов Киевсовета;

март 2025 - согласно журналистскому расследованию Бондаренко СОГЛАСИЛ все главные ЗЕМЕЛЬНЫЕ вопросы с так называемым СМОТРЯЩЕМ по Киеву Комарницкому.

О круговой коррупционной поруке во власти Киева мы БЕЗУСПЕШНО предостерегали киевлян еще в 2019 году, то в 2025 году о ней узнали все.

Вывод первый.

ВСЕ ДЕПУТАТЫ и ПАРТИИ Киевсоветы должны понести ответственность за УЧАСТИЕ, ПОДДЕРЖКУ или солидарный НЕЙТРАЛИТЕТ в вышеупомянутой коррупционной схеме власти города.

Вывод второй.





Киевсовет ОБЯЗАН уволить с должности секретаря Владимира Бондаренко, а правоохранительные органы начать расследование его участия в коррупционной мафии города. Кадровые изменения должны произойти и в главных комиссиях Киевсовета.

Вывод третий.

В случае не принятия вышеупомянутых решений единственным СПРАВЕДЛИВЫМ шагом станет РАСПУСК Киевсовета (напоминает, что Киевсовет и так не может принять НИКАКОГО решения уже 3 месяц).

Вывод четвертый.

Для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры украинской столицы Президент должен уволить всех нынешних 10-х глав райадминистраций и назначить новых профессиональных (не по партийному принципу) глав 10 районов.





Вывод пятый.

Верховная Рада должна подготовить новую редакцию Закона «О столице Украины – городе-герое Киеве» и обеспечить проведение ПЛАНОВЫХ выборов местных властей 26 октября 2025 года.