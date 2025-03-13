Украинская журналистка Светлана Крюкова объявила о подаче иска в Верховный суд с целью обжалования указа Президента Украины о наложении на него персональных санкций.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



По словам Крюковой, санкции, фактически оставившие ее безработной на ближайшие 10 лет, стали для нее мотивацией посвятить значительную часть своей жизни этому судебному процессу. Она отмечает, что теперь суд станет для нее «театром абсурда и справедливости», где она планирует выступать не как жертва, а как режиссер.



«Как человек тщеславный, самовлюбленный, привыкший к сведению, я сделаю этот процесс громким и публичным», — заявила журналистка. Она добавила, что работает с командой профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком, у которых есть значительный опыт в юридической сфере и готовы бороться против бюрократии.