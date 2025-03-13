Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По словам Крюковой, санкции, фактически оставившие ее безработной на ближайшие 10 лет, стали для нее мотивацией посвятить значительную часть своей жизни этому судебному процессу. Она отмечает, что теперь суд станет для нее «театром абсурда и справедливости», где она планирует выступать не как жертва, а как режиссер.
«Как человек тщеславный, самовлюбленный, привыкший к сведению, я сделаю этот процесс громким и публичным», — заявила журналистка. Она добавила, что работает с командой профессиональных адвокатов во главе с Алексеем Шевчуком, у которых есть значительный опыт в юридической сфере и готовы бороться против бюрократии.
Крюкова также пригласила членов СНБО и коллег-журналистов присутствовать на судебных заседаниях, отметив, что важным атрибутом демократического общества являются честные и свободные медиа, умеющие профессионально освещать судебные хроники.
«После нашей победы — а я в ней не сомневаюсь — суд в Украине станет ключевой инстанцией, где граждане получат шанс сразиться с несправедливостью бытия», — подчеркнула журналистка.
Светлана Крюкова также анонсировала, что после выигрыша в суде планирует открыть собственное медиа, которое будет независимым и критическим к любой власти. Она отметила, что одной из ключевых специализаций нового издания станет профессиональное освещение судебных процессов.
«Указ я обжалую. Суд выиграю. А параллельно серьезно и надолго войду в жизнь своих обидчиков. Не как гость, а как тень», – завершила свое заявление Крюкова.