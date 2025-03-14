7 марта 2025 г. произошел трагический инцидент с вертолетом авиакомпании «Украинские вертолеты» (регистрационный знак UR-UHR) во время выполнения миссии ООН UNMISS в Южном Судане.



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Вертолет, выполнявший эвакуационный рейс в населенном пункте Насир, получил массированное вооруженное нападение, в результате которого погиб бортовой проводник, а два пилота получили ранения. По сообщению ООН, это нападение может квалифицироваться как военное преступление.

Трагические события развернулись при попытке эвакуации военнослужащих правительственных сил. Среди погибших — генерал Маджур Дак, командовавший правительственными силами в регионе Насир, и еще 26 военнослужащих, сообщил министр информации Судана Майкл Макуэй. Несмотря на значительные повреждения, экипаж смог поднять воздушное судно в воздух и совершить аварийную посадку на базе ООН в городе Малакал. По словам главы миссии UNMISS Николаса Хейсома, нападение произошло, несмотря на полученные гарантии безопасного прохода.

Важно отметить, что перед вылетом по маршруту Малакал-Насир миссия ООН UNMISS не предоставила экипажу полную обязательную оценку рисков в районе выполнения работ (FSA, Field Security Assessment). В таком случае командир воздушного судна имел право не совершать полет. Однако экипаж получил указания по выполнению полета несмотря на отсутствие указанной оценки рисков.

Этот трагический случай – не первый в истории «Украинских вертолетов». В начале 2024 года в Сомали вертолет компании (UR-UHC) был захвачен неизвестными после аварийной посадки — экипаж до сих пор находится в плену, несколько человек погибли, а воздушное судно было полностью уничтожено. Ранее, 25 января 2018 года, произошел роковой инцидент в Кременчуге, когда вертолет Ми-8 компании разбился во время ночных тренировочных полетов из-за столкновений с растяжками троса телебашни. Тогда погибли все четверо членов экипажа.

Ранее, в период с 2002 по 2012 год предприятие получило в аренду от воинской части Нацгвардии Украины 10 вертолетов с условием их обязательного возврата в случае введения военного положения. После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и введения военного положения владелец компании Владимир Ткаченко не вернул технику, продолжая использовать ее в миссиях ООН в Африке и получать прибыль. По этому факту он задержан СБУ по подозрению в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).