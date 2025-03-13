«Мы начинаем с Киева. Из того города, где было создано наше спецподразделение. Я думаю, что у нас еще будет сеть по всей Украине. Здесь будет интересно не только тем людям, которые хотят присоединиться к нам. Но также всем остальным, кто хочет увидеть, услышать людей, тех героев, которые с первого дня защищают нашу святую землю», – говорит командир подразделения «АРТАН» Виктор Торкотюк.

Проект реализован при поддержке благотворителей. Партнерами выступили Благотворительный Фонд Дианы Подолянчук и основатель SIVAK Concert agency Владислав Сивак.





«Здесь ветераны смогут делиться своим опытом и получать поддержку: психологическую, юридическую, нравственную. И тоже это об общении. Я очень верю, что это будет место встречи, куда можно просто прийти, выпить кофе, поговорить и обменяться идеями», – отмечает волонтер Диана Подолянчук.

Дополнительно открытое пространство будет способствовать привлечению новобранцев. На месте кандидаты смогут пройти собеседование, проверку безопасности, получить консультацию по условиям контракта и военной службы.





«Это место для тех, кто думает, сомневается, хочет присоединиться. Думает о предстоящем выборе своей жизни, своей профессии, своей профессии. Хочет стать на защиту страны в разных направлениях и ипостасях. Пространство для членов семей, пространство для журналистов, для волонтеров. Отлично, что таких мест в Украине сегодня стало больше», – прокомментировал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Герой Украины, офицер ГУР МОУ на позывной Философ, также прибывший на торжественное открытие пространства «АРТАН», отметил, что такие проекты важны для взаимодействия гражданского населения Украины с военными.





«Все знают, что наша организация очень закрыта. И, пожалуй, это очень чувствительный и значимый момент того, где мы становимся ближе к населению. И наша возможность объединить нашу организацию с обществом именно через наши подразделения, выполняющие самые сложные задачи на основных участках фронта. Мы не можем разделить эти вещи. Украина должна знать своих героев», – подчеркнул военный.

Пространство работает 6 дней в неделю. Для кандидатов, стремящихся присоединиться к обороне страны в составе спецподразделения ГУР «АРТАН» и пройти отбор, действует горячая линия по телефону 0950070515. Претендент также может заполнить анкету на сайте «АРТАН» (artan-gur.com).