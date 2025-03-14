Политолог Вадим Карасев заявил, что на встрече в Джидде США и Украина договорились следовать плану Трампа по прекращению войны и не устранять Зеленского из процесса, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Главное здесь, что Украина согласилась на американский план, а не на европейский. Потому что вот последнее время шла борьба между условиями Трампа и условиями евроглобалистов, условиями Макрона и Стармера. Украина как раз была между этих двух стульев, если честно так говорить, на растяжке, что и показала встреча 28 февраля в Овальном кабинете. И перед самой встречей в Саудовской Аравии европейцы тоже предлагали разного рода свои решения, более приемлемые для Украины, по перемирию на море и в воздухе, но не на суше», - отмечает Вадим Карасев.

Так что, констатирует он, в Джидде был серьезный 9-часовой разговор, в результате которого Украина все-таки согласилась на план Трампа о полном перемирии. Хотя, вспоминает эксперт для Politeka, Зеленский правда пытался найти существенную поддержку у европейцев, но после того, как генсек НАТО Рютте сказал, что о гарантиях будем говорить после мира, стало понятно, что пора работать с Трампом.

Как он подчеркивает для Politeka, речь идет не о каком-то маневре, чтобы оттянуть мирный процесс, а именно о завершении войны, то есть решение принято. И, констатирует эксперт, в этом контексте Трампу было важно оттянуть Украину в свою сторону, оторвать от европейцев, а они более жестко относятся к россии, чем американцы.

«Все, теперь выход в финал. Один финалист уже известен – это путин. Теперь в финал выходят Трамп с Зеленским. И вот это второй очень важный момент, потому что в последнее время были разговоры о том, что Трамп недоволен Зеленским, его надо поменять на кого-то, кто был бы более сговорчив. Но итог встречи заключается в том, что завершать войну в Украине Трамп будет с Зеленским, с этой властью», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что 300-400 дронов, которые мы запустили на подмосковье, лучше было бы использовать на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил шансы на 30-дневное перемирие: «Два основных момента».