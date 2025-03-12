Расследование журналистов по масштабам властной корпуции в Киеве лишь подтвердило НАШИ разоблачение и критику незаконных действий городских властей последних лет. И это не беда, а это настоящая трагедия, что работники-миллионеры на киевской земле, недвижимости и бюджете выстраивали такую ​​систему пиар-защиты, что БОЛЬШИНСТВО киевлян искренне верило и продолжает верить, что Кличко и его 12 заместителей и секретарь Киевсовета вместе с 27 заместителями и секретарями Киевсовета вместе с 27 заместителями и секретарями Киевсовета. На любую критику ботофермы городских властей и СМИ, на которые налогоплательщики Киева только за последние 4 года потратили почти миллиард бюджетных гривен, продвигали ответ, что мол нашу патриотическую и европейскую власть критикуют неадекватные политические оппоненты из шкурных избирательных соображений. А когда миллиардные хищения на строительстве метро, ​​мостов, дорог становились очевидными, виновными были отдельные коррупционеры, которых в глаза не видели главы честной власти Киева. Тем временем Кличко и его заместители со своими семьями большую половину своего рабочего года проводили за границей, где у них жилье и средства в банках, а их пиар-команда за наши деньги размещали информацию о героях, спасающих Киев, и обязательно в военной форме, чтобы для лохов выглядело убедительнее. Цинизм их поведения достиг такого уровня, что накануне Олимпиады в Париже (июль-август 2024 года) и в период военного положения чиновники Киева чуть ли не ежемесячно посещали столицу Франции и информировали о значимом достижении переговорщиков - мол с боем убедили местных чиновников, чтобы наши спортсмены смогли посетить!



О гуманитарной, я бы сказал даже мировоззренческой работе, в городе забыли уже давно. Не зря Киев остается оплотом московского патриархата. За период с 2022 года здесь 4 религиозных общины перешли от идеологического единства с Кириллом-Путиным к ПЦУ. А в подчинении московских попов в УКРАИНСКОЙ столице до сих пор находится 313 церквей, монастырей и духовных академий. Наибольшим достижением власти по-прежнему остаются обложенные мешками с песком и досками памятники наших исторических и духовных лидеров. Правда, Тарас Шевченко и Леся Украинка смогли выдвинуть свои головы из новых глаз от властных идиотов.





Напомню также, что спонсоры московской церкви в Украине полностью контролируют ход судебных процессов по возвращению в государственную собственность наших историко-архитектурных объектов, которые были в свое время переданы московскому патриархату.



Например, судебный процесс относительно нижней Лавры длится уже почти 2 года в апелляционной инстанции и до сих пор завис на начальном уровне. Это сознательное затягивание времени в надежде, что «наши скоро вернутся» никого из власти не беспокоит. Ну не зря Кличко с Бакановым на Пасху военного 2022 года целовали руки московским попам Лавры.