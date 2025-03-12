Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об индексации пенсий в 2025 году и о коэффициентах индексации, в частности, для тех людей, которые вышли на пенсию в течение последних 4 лет, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, в этом году индексацию пенсий провели даже для молодых пенсионеров, то есть для тех, кто вышли на пенсию за последние 4 года, об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда и это гарантирует постановление Кабмина №209. Однако, подчеркивает она для Politeka, эти пенсионеры используют более низкий коэффициент индексации, чтобы избежать слишком больших разрывов в выплатах.

«Если для всех пенсионеров коэффициент индексации в 2025 году будет составлять один 1,115, то для тех, кому пенсии назначили в течение последних 4 лет, установлены следующие коэффициенты: вышедшим на пенсию в 2021 году – 1,0575, в 2022 – 1,046, в 2023 – 1,0345, в 2024 – 1,023. Давайте откровенно, проценты малы, проценты очень малы, но хорошо, что вообще хоть что-то проиндексировали», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В то же время, сообщает журналистка для Politeka, вне индексации оказались те люди, которые получают минимальную пенсию, потому что она привязана к прожиточному минимуму, а его не повышали.

«Берут среднюю пенсию по стране в 5-6 тысяч, но есть люди, которые получают 2 тысячи с копейками, и такие пенсии не индексировали. То есть тотальная несправедливость. Людям, которые и так получают меньше всех, просто не проиндексировали пенсию. Вот и все. Потому что она привязана к прожиточному минимуму, а его никто не повышал и вообще непонятно, будут ли повышать», – объясняет Екатерина Котенкова.

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