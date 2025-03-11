Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

О новой депутатской группе "СЛУГИ Трампа" в Верховной Раде Украины.

С момента второго пришествия Дональда Трампа на пост Президента США начался фактический переход части депутатов из фракции «Слуги народа» в новую группу с условным названием «Слуги Трампа». Безоговорочным лидером фанатов Трампа в украинском парламенте является депутат от «Слуги народа» Заблоцкий, в свое время уже прославивший себя активной поддержкой игорного и табачного бизнеса и крупных агрохолдингов. Он еще в 2024 году начал громкую кампанию по установке памятника Роналду Рейгану в центре Киева, а ныне ведет неистовую борьбу за создание мурала с изображением Трампа.

Вчера круг парламентских трампистов существенно расширился.

4 депутата от «Слуги народа» и лоббист «митболов по-киевски», печально известный Тищенко загорелись еще одной идеей американского величия и решили немедленно построить памятник Джорджу Вашингтону в нашей столице. Новые «Слуги Трампа» очевидно прониклись тем фактом, что Дональд Трамп, как и в свое первое президентство, вернул во главу угла в Овальном кабинете портрет Джорджа Вашингтона. И с присущей ему врожденной скромностью заявил, что вообще-то он ЛУЧШЕ Первого президента США.

И как тут не напомнить, прости Господи, народным депутатам, что они приносили присягу на верность УКРАИНЕ, а не MAGA Трампа-венса-маска.



И процитировать актуальное геополитическое руководство нашего народного поэта Василия СИМОНЕНКО:

…Украина, ты моя молитва,

Ты моя отчаяние вековая…

Гремит над миром яростная битва

За твою жизнь, твои права.

Ради тебя перли в душе сию,

Ради тебя мыслю и творю…

Пусть Молчат Америки и России,

Когда я с тобой говорю».

Попутно хочу проинформировать депутатов ВРУ и всех обеспокоенных отсутствием мурала Трампа и памятников президентам США:

у Вас есть хорошая возможность сначала поддержать установку памятников и памятных знаков руководителям нашего Государства и украинским воинам-героям.

Сейчас идет сбор средств на установку памятника славному Гетману Ивану МАЗЕПИ в Киево-Печерской лавре и памятного знака ГЕРОЯМ Центра специального назначения «Омега» в Дарницком районе Киева.