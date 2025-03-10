Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказал о ситуации в КГГА. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook . Далее приводим слова автора без комментариев.

Пока волонтеры и киевляне собирают средства на авто, дроны, амуницию – у столичных чиновников совсем другие проблемы: нет места в банковских ячейках для сотен тысяч евро.

Сначала – задержание.

Затем – публикации циничных разговоров.

Теперь расследования, в которых депутаты, чиновники, директора предприятий «в теме» и «в судьбе». И все они – назначены городским головой. Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева.

💥 Требую от Виталий Кличко немедленного увольнения всех фигурантов расследования BIHUS.Info. А также публичный отчет об увольнении тех, кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований. Обещанные «чистки» до сих пор не состоялись. Киевляне имеют право знать, кто уволен, а кто до сих пор у власти.

💥 Перезагрузка антикоррупционных структур КГГА. Если чиновников не увольняют даже после разоблачений – зачем нам антикоррупционный департамент? Также город должен пересмотреть целесообразность существования более 1900 коммунальных предприятий, среди которых много черных дыр для бюджета.

💥 Создание должности заместителя начальника КМВА по вопросам соблюдения законности. Консультируюсь по кандидатуре – среди вариантов журналисты-расследователи или топ-менеджеры прозрачного бизнеса. Это моя публичная декларация полной прозрачности.

💥 Созыв группы «Прозрачность и подотчетность» по системной коррупции в Киеве. Очевидно, что городское управление парализовано коррупцией. Время на кардинальные перемены.

💥 Просмотр состава Совета обороны Киева. Коррупционеры не могут принимать критически важные решения по безопасности столицы. Инициирую переформатирование Совета.

Пока наши защитники рискуют жизнью, тыл тонет в бесконтрольном и незаконном обогащении. Это не просто вопрос морали – это вопрос безопасности. Пора ставить точку.





