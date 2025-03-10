Политический консультант Юрий Ванетик заявил, что Трамп и Вэнс – все же практичные люди, которые стремятся к результату, поэтому контакты с Украиной и Зеленским все равно наладятся, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойком».

Ссора в Овальном кабинете, утверждает гость программы, была, безусловно, недостойна, многие критиковали за нее администрацию Трампа даже в США, не только в Европе. Как он подчеркивает для Politeka, этот скандал частично имел политическую цель и частично случился из-за человеческого фактора, ведь у всех есть эмоции и эго.

«В данной ситуации это произошло потому, что наш президент и вице-президент хотели взять поучительную позицию, позицию, в которой они были подготовлены. И тут я не критикую, а понимаю Зеленского. Он взял позицию своего рода моральной превосходства из-за того, что Украина под страшной атакой и под диким стрессом», - объясняет Юрий Ванетик.

Кто-то считает, отмечает эксперт, что Зеленский должен был просто выслушать Трампа с Вэнсом и поблагодарить их, но он пытался объяснить, что этот конфликт с россией может прийти и в Америку, что очень обидело этих двух персонажей, которые считают, что США и так много сделали для Украины. К сожалению, добавляет гость программы для Politeka, эта ссора произошла публично и в уличном стиле, но эта рана затянется в рубец, поскольку обе стороны хотят закончить российско-украинскую войну.

«И Вэнс, и Трамп по-своему практичные люди, которые стремятся к результату, а не к какой-то мести в данной ситуации. Поэтому я думаю, что они могут поругаться и потом продолжить нормально. Они понимают, что тут интересы народов, а не просто кто-то начал кого-то обзывать в баре», - подчеркивает Юрий Ванетик.

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