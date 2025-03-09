Если война в Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось.

«Это сенсационное заявление сделал сегодня глава германской разведки Бруно Каль, чем впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить.



Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе?

Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто…

Это многое объясняет…

Считаю, что Верховная Рада обязана немедленно отреагировать.

Мы инициируем такой шаг.

Войну нужно заканчивать немедленно на максимально справедливых условиях!», – заявила Юлия Тимошенко.

