Спецподразделение "Омега" расширяет свои ряды и ищет сильных, преданных и профессиональных бойцов, готовых к сложным задачам и работе по высоким стандартам. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Что предлагает "Омега" новобранцам: постоянные учения и тренировки для повышения боевой подготовки;

полное обеспечение современным снаряжением и ресурсами для выполнения сложных миссий;

конкурентоспособное денежное довольствие в соответствии с действующим законодательством. Как присоединиться к "Омеге":

Желающие могут подать заявку по телефону 066-000-3073 или заполнить анкету через специальную линию рекрутинга



Желающие могут подать заявку по телефонуили заполнить анкету через специальную линию рекрутинга по ссылке Также открыты вакансии на платформе Lobby X для следующих специальностей: Оператор БПЛА – детали здесь

– детали здесь Офицер/сержант группы материально-технического обеспечения – информация по ссылке

– информация по ссылке Офицер/сержант группы сил поддержки – подать заявку здесь

– подать заявку здесь Офицер/сержант группы спецназначения огневой поддержки – детали вакансии "Омега" – это место для тех, кто готов служить на самом высоком уровне и приближать нашу общую Победу.