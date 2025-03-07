Спецподразделение "Омега" расширяет свои ряды и ищет сильных, преданных и профессиональных бойцов, готовых к сложным задачам и работе по высоким стандартам. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.
Что предлагает "Омега" новобранцам:
- постоянные учения и тренировки для повышения боевой подготовки;
- полное обеспечение современным снаряжением и ресурсами для выполнения сложных миссий;
- конкурентоспособное денежное довольствие в соответствии с действующим законодательством.
Как присоединиться к "Омеге":
Желающие могут подать заявку по телефону 066-000-3073 или заполнить анкету через специальную линию рекрутинга по ссылке .
Также открыты вакансии на платформе Lobby X для следующих специальностей:
- Оператор БПЛА – детали здесь
- Офицер/сержант группы материально-технического обеспечения – информация по ссылке
- Офицер/сержант группы сил поддержки – подать заявку здесь
- Офицер/сержант группы спецназначения огневой поддержки – детали вакансии
"Омега" – это место для тех, кто готов служить на самом высоком уровне и приближать нашу общую Победу.