Спецподразделение "Омега" расширяет свои ряды и ищет сильных, преданных и профессиональных бойцов, готовых к сложным задачам и работе по высоким стандартам. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Что предлагает "Омега" новобранцам:

  • постоянные учения и тренировки для повышения боевой подготовки;
  • полное обеспечение современным снаряжением и ресурсами для выполнения сложных миссий;
  • конкурентоспособное денежное довольствие в соответствии с действующим законодательством.

Как присоединиться к "Омеге":


Желающие могут подать заявку по телефону 066-000-3073 или заполнить анкету через специальную линию рекрутинга по ссылке .

Также открыты вакансии на платформе Lobby X для следующих специальностей:

"Омега" – это место для тех, кто готов служить на самом высоком уровне и приближать нашу общую Победу.