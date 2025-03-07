Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Иногда даже при полной оплате счетов на газ в платежках может появиться долг. Такое тоже бывает. Об этом предупредили в компании «Нафтогаз», которая снабжает голубым топливом 98% потребителей Украины», - отмечает Екатерина Котенкова.
Как объясняет журналистка для Politeka, частой причиной появления долга в платежке есть ошибка в уникальном личном счете клиента, поэтому в газоснабжающей компании советуют тщательно проверять данные перед оплатой.
То есть, констатирует она, при осуществлении оплаты онлайн нужно сверить обязательно номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, а при оплате через кассу или через терминал – перепроверить все реквизиты перед подтверждением платежа. Это очень важно, подчеркивает журналистка для Politeka, потому что даже одна неправильно указанная цифра – и зачисление денег может либо задержаться, либо вообще попасть на чужой счет.
«Если уж так произошло, обращайтесь в службу поддержки «Нафтогаза» или банка. Если уж так случилось, здесь или так, или так, и тогда нужно все исправить, потому что потом может просто появиться долг, и вы не будете знать, откуда он», – предупреждает Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США готовы подписать с Украиной соглашение не просто о полезных ископаемых, но и о безопасности.
Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, были ли ссора в Овальном кабинете и срыв подписания договоренности прогнозирован.