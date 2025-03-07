Журналистка Екатерина Котенкова предупредила, что нужно тщательно проверять все реквизиты при оплате газа, потому что могут появиться непонятные долги, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Иногда даже при полной оплате счетов на газ в платежках может появиться долг. Такое тоже бывает. Об этом предупредили в компании «Нафтогаз», которая снабжает голубым топливом 98% потребителей Украины», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка для Politeka, частой причиной появления долга в платежке есть ошибка в уникальном личном счете клиента, поэтому в газоснабжающей компании советуют тщательно проверять данные перед оплатой.

То есть, констатирует она, при осуществлении оплаты онлайн нужно сверить обязательно номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, а при оплате через кассу или через терминал – перепроверить все реквизиты перед подтверждением платежа. Это очень важно, подчеркивает журналистка для Politeka, потому что даже одна неправильно указанная цифра – и зачисление денег может либо задержаться, либо вообще попасть на чужой счет.

«Если уж так произошло, обращайтесь в службу поддержки «Нафтогаза» или банка. Если уж так случилось, здесь или так, или так, и тогда нужно все исправить, потому что потом может просто появиться долг, и вы не будете знать, откуда он», – предупреждает Екатерина Котенкова.

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