Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), генераторы, станции спутниковой связи Starlink, зарядные устройства и витаминные средства из Израиля и США. Гуманитарный груз доставлен благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» и благотворителя и мецената Алексея Омельяненко.

«Сегодня крайне важно обеспечить наших защитников не только современным оборудованием, но всем необходимым для их здоровья и эффективной работы. Мы объединили усилия, чтобы помочь нашим разведчикам, ежедневно выполняющим важные задачи для защиты Украины», – отметил благотворитель и меценат Алексей Омельяненко.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, эта помощь критически важна для подразделений ГУР, ведь современные системы РЭБ позволяют защищать военных от вражеских дронов, препятствовать их навигации и обезвреживать управляемые боеприпасы.

Генераторы и станции связи обеспечивают бесперебойную координацию при боевых задачах, а витаминные средства поддерживают здоровье и выносливость военных на передовой.

Председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль отметил, что эта помощь – результат совместной работы людей, искренне поддерживающих украинских защитников:

«Это наша 25-я миссия с помощью Главного управления разведки Кирилла Алексеевича за время полномасштабной войны. Общая сумма груза для ГУР от нашего фонда составляет десятки миллионов гривен. Мы благодарны всем, кто входит в наши инициативы, ведь вместе можем сделать больше для приближения победы Украины».

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» продолжает активную работу по поддержке военных, призывая неравнодушных к помощи.