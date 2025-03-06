Отделение ургентной хирургии НДСБ «ОХМАТДЕТ» получило современную ретракторную систему THOMPSON стоимостью 2 млн 221 тыс. грн. Это стало возможным благодаря благотворительной инициативе фонда «Good Donations» и Фонда Андрея Матюхи. Новое оборудование позволит врачам ежегодно проводить более 300 сложных операций, обеспечивая более высокий уровень безопасности и точности хирургических вмешательств. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ретракторная система THOMPSON широко используется в мировой медицинской практике, в частности в детской нейрохирургии, ортопедии и онкохирургии. Благодаря ее применению значительно сокращается продолжительность операций и время пребывания пациента под наркозом, улучшается доступ к операционному полю и минимизируется травматизация тканей, что является чрезвычайно важным для детей.

«Гуманитарные проекты в медицине являются одним из стратегических направлений для нашего фонда. Целевая помощь НДСБ «ОХМАТДЕТ» имеет целью улучшить технические возможности больницы и дать возможность врачам эффективнее проводить срочные и плановые операции, которые каждый спасают жизни детей», — отмечают в Фонде Андрея Матюхи.

Это уже не первый вклад в развитие хирургического отделения больницы. Ранее фонд «Good Donations» передал базовую версию ретрактора, а теперь современное оборудование значительно расширяет возможности врачей, позволяя им работать еще быстрее, точнее и безопаснее.

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие украинской медицины. Инвестиции в высокотехнологичное оборудование помогают больницам оказывать качественную помощь детям, способствуя укреплению системы здравоохранения даже в непростые военные времена.



