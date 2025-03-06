Начальник КМВА Тимур Ткаченко провел встречу с руководством 101 отдельной бригады охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева.



Об этом он сообщил у себя на странице Facebook.





Это по-настоящему легендарное подразделение, которое за время своего существования неоднократно доказывало мастерство и преданность Украине. С начала российской агрессии в 2014 году бригада присоединилась к отпору оккупантам. Дебальцево, Попасная, Бахмут и другие города вписаны в ее боевой путь и свидетельствуют о славе воинов.

В 2022 году бригада обороняла Киев и Киевскую область. А ныне воюет на разных участках фронта, демонстрирует героизм и стойкость. Кроме того, воины выполняют специальные задачи по охране и обороне важных инфраструктурных объектов.

Отдельно отмечу, что на базе подразделения организованы мобильные огневые группы, результативно защищающие небо столицы и других регионов Украины.

Мог ознакомиться с местом размещения личного состава и учебными классами. Впечатлен подходом к подготовке воинов. Учебный процесс выстроен на основе применения инновационных технологий. Учебные места снабжены интерактивными симуляторами разных типов вооружения, что значительно повышает качество подготовки.

В ходе встречи с командиром бригады, полковником Сергеем Чернецким, обсудили проблемы и потребности подразделения. Есть и хозяйственные вопросы, требующие решения. По линии КМВА будем этим заниматься.

Воины делают все возможное, чтобы остановить врага. Мы со своей стороны должны делать все возможное, чтобы оказать им необходимую поддержку и обеспечить их потребности. Поддержка военных – приоритет. Это не просто долг, это наш вклад в общее дело по борьбе с врагом.