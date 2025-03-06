Политолог Руслан Бортник объяснил, что ссора в Овальном кабинете и срыв подписания договоренности произошли из-за нерешенных противоречий сторон и были прогнозируемы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Тот публичный конфликт, который мы наблюдали между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете Белого дома, к сожалению, являлся абсолютно логичным результатом развития ситуации. Почему логичным? Потому что этот визит был абсолютно не подготовлен», - утверждает Руслан Бортник.

Как он напоминает для Politeka, на протяжении всей прошедшей недели, опираясь на прагматичный и рациональный анализ ситуации, все говорили о рисках срыва договоренности между Украиной и США, о рисках того, что соглашение не будет подписано или случатся какие-то другие проблемы.

«Ведь до визита Зеленского в Вашингтон на самом деле между сторонами сохранялись огромные стратегические противоречия. И только наше правительство пыталось сказать, что все готово, все согласовано, и вот-вот, то есть создавало иллюзию успеха, иллюзию подконтрольности ситуации, которая была очень далека от реальности. Между сторонами сохранялись противоречия во всем, начиная от курса в отношении мирного урегулирования (это буквально прорвалось во время перепалки в Белом доме) и заканчивая соглашением о полезных ископаемых», - объясняет Руслан Бортник.

И даже если говорить об этом соглашении, рассказывает эксперт для Politeka, то надо понимать, что Украина и поддерживающие ее чиновники Белого дома пошли на сумасшедшее ухищрения, соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления раздробили на три части, готова из которых была только одна – рамочная. И даже в рамочной части, подчеркивает он, не было практически ничего и ничего практического, только заверение, что мы все хотим сотрудничать в отношении этих вопросов.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что решение США остановить помощь Украине выглядит как уступка путину.

Также Politeka писала о том, что Бортник о последствиях ссоры в Овальном кабинете: «Европа возвращается за стол переговоров».