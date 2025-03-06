Политолог Вадим Карасев объяснил, что проблема не в эмоциях или личностях Зеленского и Трампа, а в том, что это разные нарративы, разные рамки и разные понимания российско-украинской войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Зеленский рассчитывал, что встреча пройдет во взаимопонимании, что он включит свое обаяние. И часто у него это выходило, справедливости ради надо сказать. Его слышали европейцы, это (ред. – встречу с Трампом) пролоббировали, сначала Макрон, потом Стармер», - отмечает Вадим Карасев.

Хотя, рассуждает он, можно было и подождать, Трамп же не спешил встречаться с Зеленским, так пусть бы сначала встретился с путиным, там ведь тоже не все так гладко бы прошло, и тогда Зеленский мог бы уже на этом сыграть. Тем не менее, подчеркивает эксперт для Politeka, Украина спешила застолбить за собой место на будущих мирных переговорах и надеялась повлиять на Трампа в нужном нам направлении, но у него оказалось другое видение войны.

«Часто говорят, что компромисс – это такая штука, когда стороны немного несчастные. Украина не хочет быть несчастной, пытается сделку эту завершить какими-то долгосрочными гарантиями, а не просто каким-то перемирием. Ну, вот в этом как раз и проявилось, что у сторон оказались несовпадающие видения послевоенного мира и послевоенной судьбы Украины», - объясняет Вадим Карасев.

По мнению эксперта, можно много говорить о роли эмоционального фактора или личности, о дресс-коде или старых недоразумения между Трампом и Зеленским, но главное не это. Как он утверждает для Politeka, причина этого дипломатического конфликта кроется в глубинных трендах современной мировой политики, а что касается конкретно Украины – в столкновении разных нарративов, идейно-политических рамок понимания российско-украинской войны и видений ее политического окончания.

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