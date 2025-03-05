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Последние события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Вашингтон, конфликтом с президентом США Дональдом Трампом вызвали серьезную реакцию в украинском обществе. Социальные сети кипят гневом и большинство склонны видеть в действиях Трампа чуть ли не измену украинским национальным интересам. И даже «примирительное» выступление Трампа в Конгрессе США не смогло снять напряжение. Конечно, Зеленского изображают в виде героя, который смог дать отпор «кремлевскому агенту» Трампа и защитить национальные интересы Украины. Конечно, это преувеличение и попытка оценить ситуацию под выгодным для нас углом зрения. На самом деле, мы получили серьезное дипломатическое поражение, которое только пытаемся представить как победу украинского духа над цинизмом мировой политики. Одним только духом войны не выигрываются.

На самом деле Дональд Трамп никого не изменял: он президент не Украины, а Соединенных Штатов Америки и подотчетен только своим избирателям. Ему абсолютно безразлично, что в социальных сетях украинцы пишут о нем «революционные» вещи и оскорбляют – он не читает украинские социальные сети. И то, что нам не нравится новая политика Вашингтона, это, простите, проблемы. Это расплата за отсутствие нашей субъектности и за то, что мы столько времени полагались не на себя, а на заокеанских политиков, превратив Украину в полностью зависимое государство.

Трамп предложил абсолютно прагматичный подход. Он нам может не нравиться, он может быть для нас слишком болезненным, но его рано или поздно следовало ожидать.

Я не считаю, что мы должны сегодня кричать «Зеленский – герой!». Герои – это те, кто сегодня находится на передовой. Это и те, кто пытается обеспечить жизнь страны в тылу. Это те, кто не сдался и не разочаровался. А Зеленский – следует признать – совершил ошибку, которую теперь будет трудно исправить. Он проявил эмоции, что недопустимо для человека, возглавляющего страну. На его месте должен быть спокойный политик, умеющий сдержать гнев и руководствоваться чистым и холодным умом. Эмоции – не самый лучший советчик в этой ситуации. Тем более что рядом с президентом в такие минуты должен быть профессиональный психолог, который готовит главу государства к встречам с визави, указывает на «подводные камни» возможного диалога, предупреждает о возможных психологических трюках противоположной стороны и учит, как их предотвращать. Похоже, у Зеленского нет такого профессионала в окружении.

Итак, признаем: Зеленский допустил ошибку. Должны ли мы его за это оскорблять или даже требовать его импичмента? Ошибки может допустить кто-либо. Для этого и существует человеческая сущность. Вопрос о том, можем ли мы его быстро исправить?

Переговоры с Великобританией и европейскими странами показывают, что эффективно заменить США они не смогут: не те ресурсные возможности, не те технологии и бюджеты. Лидеры европейских стран обещают деньги – и то непонятно, когда и в каких объемах. Обещают подумать о военной помощи. Но только обещают. А у нас уже сейчас возникают вопросы, логически вытекающие из ситуации на фронте. В первую очередь: что делать со Starlink'ами, если завтра Илон Маск отдаст приказ отключить их в Украине? Что делать с данными спутниковой разведки, которые мы получали от США? Вы ведь не запустите боевой дрон «по азимуту». А ракеты к системам противовоздушной обороны? Европейские системы ПВО на порядок менее эффективны, чем американский «Patriot», что делает более уязвимыми украинские города.

Великобритания и Франция выступают за то, что они могли бы выступить в роли посредника в переговорах с США, чтобы убедить Трампа дать Украине еще один шанс. Но понятно, что теперь США будут менее уступчивы в принципиальных вопросах, и вести переговоры будет очень тяжело. В этой ситуации остается главное: продемонстрировать нашу национальную сплоченность.

И мы поддерживаем не Зеленского или Ермака, мы поддерживаем украинское государство, украинскую нацию. А она выше и сильнее и Зеленского, и наших отношений с Трампом, и всех проблем. Просто нужно верить в нашу победу. Просто нужно сплачиваться.

Андрей Пелюховский, Глава Всеукраинской партии «Сила нации»