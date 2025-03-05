Военный Святослав Дубина объяснил, что конфликт в Овальном кабинете начался из-за прямоты Зеленского и самовлюбленности Трампа, ведь войну быстро не остановить, и это стало понятно всем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, каждый кризис – это все же возможность, и только от нашего здравого смысла и ума зависит, как этим воспользоваться. Попутно он вспоминает для Politeka пословицу о том, что мудрый никогда не попадет в ловушку, из которой умный легко выйдет, но в Овальном кабинете мы увидели, что ума и мудрости не хватает обоим политикам.

«Я могу четко сказать, что на встрече в Овальном кабинете Зеленский сказал все правильно, но не в том месте и не в то время», - подчеркивает Святослав Дубина.

Еще из первых заявлений Трампа о скором мире, добавляет он для Politeka, было понятно, что этого не будет, потому что просто по команде даже такого сильного государства, как США, никакая война не закончится. По словам военного, это напоминает старый анекдот, где сержант говорит прапорщику остановить поезд, а тот кричит: «Поезд, остановись, раз-два!».

«Но говорить Трампу, что он, мягко говоря, дурак в том, что он не понимает природы войны, что он не понимает и не хочет понимать устоев войны, а значит и его цель ошибочна… Ну, когда человеку в глаза такое говорится, он обижается. А особенно такой человек, как Трамп, с такой нарциссистской самовлюбленностью. Приехать в Белый дом и сказать такое ему в лицо под софитами камер», - объясняет Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что скандал в Овальном кабинете – это пример искусства заключать сделки от Трампа.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, переманит ли Европа назад Трампа на сторону Украины.