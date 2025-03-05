Политолог Руслан Бортник объяснил, что ссора в Белом доме приближает встречу Трампа с путиным, но также возвращает и Европу за стол переговоров, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что мы получили в результате этого скандала, этих 10 минут препирательств? А мы получили ситуацию, при которой Белый дом активно готовит встречу с путиным, потому что открылась дорога к встрече с путиным. Трамп в конце перед вылетом в свое поместье заявил, что Украина – барьер для переговоров, а путин якобы «за», - объясняет Руслан Бортник.

Конечно, констатирует он, пострадала репутация Зеленского в консервативных правых кругах, и вообще в этих кругах происходит деглорификациия образа Украины и украинского лидера. Если раньше, рассказывает эксперт, Зеленский выглядел романтическим украинским лидером такой же украинской нации, а сейчас все выставляют так, будто бы он играет за другую команду и вообще в другую игру.

«И второе последствие очень явное, возможно, оно и было целью на самом деле всего этого конфликта – это Европа возвращается за стол переговоров. Срыв договоренностей между Украиной и США реинкарнирует Британию и Францию как участников мирных переговоров. Не зря же по итогам Лондонской встрече они заявили, что собираются писать свой мирный план и предлагать его Трампу», - рассказывает Руслан Бортник.

Так что, заключает эксперт, имеем такие последствия ссоры в Овальном кабинете, но вопрос - являются ли эти последствия органичными или это искусственно задумана ситуация. По его мнению, тут есть часть и того, и другого.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что скандал в Овальном кабинете – это пример искусства заключать сделки от Трампа.

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