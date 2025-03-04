Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

А что там с Достоинством украинской ВЛАСТИ?!

Пока большинство граждан Украины поддерживают достойную реакцию президента на ХАМСТВО американских властей, наши власти продолжают цинично царствовать в лучших брёжневско-совковых традициях.



Как информируют СМИ и старшее поколение преподавателей КНУ имени Тараса Шевченко, сегодня от Ученого совета Главного Университета страны требуют выдвинуть на соискание государственного отличия «Национальная премия Украины имени Бориса Патона» «лучшую ученую» этого вуза – супругу Председателя Верховной Рады Марину Стефанчук. О том, что ее муж еще и председатель Наблюдательного совета университета Шевченко, никого не останавливает.

Но меня здесь не интересует ХОЛУЙСТВО чиновничества и руководства Университета, меня больше беспокоит молчаливое согласие большинства преподавателей и студентов моего родного Университета, который всегда отличался свободомыслием и демократизмом.

Надеюсь, что наши медиа возможно что-то напутали и во времена, когда Украина отстаивает свою ВОЛЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ, должностные лица наконец-то вспоминают и о своей ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВЕ, а не будут продолжать коллекционировать для себя и своих семей государственные звания, награды и премии.