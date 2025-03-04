По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в России есть признаки классического авторитаризма посредством устранения оппонентов власти и отсутствия электоральных циклов. При этом в Украине уже шестой по счету президент и регулярно проводятся выборы, в том числе внеочередные.

Украина не является авторитарным государством как Россия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованном 28 февраля.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", Подоляк заявил, что настоящий диктатор - это глава России Владимир Путин. По словам советника главы ОП, у России нет конкурентной политики и выборов.

"Нет электоральных циклов, нет выборов, нет инструментов противовеса, таких как, например, парламентаризм в Российской Федерации. Есть, безусловно, убийство многих оппонентов", - заявил Подоляк.





При этом в Украине, по его словам, нет признаков авторитаризма, поскольку она открытая страна с регулярными выборами и свободной прессой.

"Признаки классической авторитарной системы власти в России есть и так далее и т.д. В Украине все это — нонсенс, и все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное пространство, очень конкурентное политическое пространство, шестой президент уже, постоянны даже внеочередные выборы в парламент и так далее", —.