Вице-президент, генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко обратилась к европейцам. Публикуем текст обращения.





Президенту Европейской Ассоциации налогоплательщиков – TAE

Майклу Егеру (Германия)

Генеральному секретарю TAE

Д-ру Хорста Хайтцу (Брюссель, Бельгия)

Заместителю Президента исполнительному директору TAE

Джону О'Коннеллу (Великобритания)

Вице-президентам TAE:

Райнеру Хольцнагель (Германия)

д-ру Теему Лехтинену (Финляндия)

Кристиану Экстрому (Швеция)

Президенту Ассоциации налогоплательщиков Австрии

Оливеру Гинтору

Президенту Ассоциации налогоплательщиков Португалии (APC)

Пауло Кармона

Президенту Европейского экономического сената (ЕЭС)

Доктору Инго Фридриху

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие наши европейские друзья!

Три года идет полномасштабная война с русским оккупантом. Украинский народ стоит на защите своих стран и всей Европы, подавая миру моральный пример борьбы за свободу. Этот уступок можно считать бесстрашным.

Вы не представляете себе, как это жить нам украинцам в постоянной тревоге с чувством страха из-за бесконечных вылетов российских вертолетов и транспортных самолетов, артиллерийских атак! Российский «гитлер» пути в бессилии засыпает бомбами и ракетами наши родные города и деревни. Наши старушки родители, матери, женщины и детки постоянно совершают перебежки «дом-укрытие-дом», благодаря за каждый прожитый миг, за каждую пережитую ночь и молят, чтобы наконец пришел мир, новый день полон радости, воли и надежды.

Как точно сравнивают политику россии с тактикой крокодила по выражению бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Черчилль сказал в январе 1942 года: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». Сейчас есть одно место, где эти слова особенно актуальны, таково наша Украина. И этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия». Действительно, Россия – крокодил 21 века. Три года спустя она мертвой хваткой висит на нас. Нет ни силы нас убить, ни воли разомкнуть челюсти. Плоть Украины такая сладкая, кровь — такая пьянка, а «величие» — так близко. Ну как тут те челюсти разомкнуть.

«Как можно вести переговоры с крокодилом, когда в его челюстях твоя нога, вот в чем трудности, с которыми сталкивается Украина. По мнению Бориса Джонсона – бывшего премьер-министра Великобритании, лучшее решение для мировых лидеров в этой ситуации – продолжать поставки вооружений в Украину.

Мы уже все убедились, что удовлетворить прожорливый «аппетит» россии невозможно. Очень хочется, чтобы Вы, наши партнеры, Великобритания и другие западные государства продолжали помогать Украине в противостоянии российской агрессии, сохраняли и усиливали санкции в отношении России. Это так очевидно, если бы не сопротивление Украины, российские танки вошли бы гораздо глубже в Европу. «Проклятая» война происходит не только в Украине, но и во всем мире, просим осознать это и делать все возможное для защиты Украины и остановки российской агрессии, какими бы радикальными не были приняты Вами меры. В ваших руках будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Дорогие друзья! Надо доносить всеми способами мировым лидерам, инвестируя в Украину, западные страны не только эффективно «обламывают» претензии маразматического конкурента, не только устраняют угрозу для себя, но и активно модернизируют и развивают собственные военные потенциалы. Помощь Украине не ослабляет, а усиливает НАТО. Помогать Украине объективный интерес.

Мы ведь просто ХОТИМ ЖИТЬ…

Мир имеет свою цену. Украинский народ платит цену миру по всей Европе.

Разрешите от имени Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», которая представлена ​​во всех регионах Украины и города Киева, объединяя более 3,3 тыс. компаний-членов малого, среднего и крупного бизнеса поблагодарить народов и стран, объединившихся в мощную коалицию, которая поддерживает Украину политически, экономически и, что не менее важно, военной помощью.

Коллеги, несмотря на войну, несмотря на тяжелые условия для ведения бизнеса, украинский бизнес продолжает жить, работать, а мы, как мост между бизнесом и государством, делаем все возможное, чтобы создавать максимально приемлемые условия для ведения бизнеса.

Мы члены Европейской Ассоциации налогоплательщиков с 2001 года, уже 24 года. За этот период очень много изменений произошло в Украине. Мы, как представители бизнес-сообщества, отстаиваем права и законные интересы налогоплательщиков – членов Ассоциации в экономической, правовой, социальной и других сферах их деятельности, потому что налогоплательщик – это фундамент, на котором держится экономика государства. Наша позиция четкая – скорейшая гармонизация отечественного налогового законодательства к требованиям Европейского Союза. Мы твердо уверены, что совместными усилиями как бизнеса, так и государства нам удастся продолжать обеспечивать финансовую поддержку ВСУ для продолжения сопротивления агрессору, что является залогом Победы Украины в войне.

Спасибо мужественному украинскому народу, Вооруженным Силам Украины, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, возглавившему это историческое сопротивление российской империи. Каждый день Украина благодаря ВСУ и международной поддержке успешно сдерживает агрессию российской федерации, вероломно вторгшейся в Украину. Без консолидации ЕС и остальных стран цивилизованного мира в противостоянии российскому оккупанту слово демократия потеряло бы свое значение в мире. Расходуя огромные ресурсы, как человеческие, так и финансовые, Украина отстаивает европейские ценности

Мы твердо уверены, что Украина была и будет суверенной, независимой, демократической и преуспевающей, потому что на нашей стороне несокрушимая воля, искренность и честь. Украина займет достойное место в европейском мировом пространстве и действительно станет частью европейской семьи.

Европейская ассоциация налогоплательщиков насчитывает 29 членов и Европейский Экономический Сенат насчитывает более миллиона партнерских предприятий. Это мощная сила помощи нам украинцам!

Перед нами с Вами стоит задача остановить один раз и навсегда позорный кремлевский режим, «безумного параноидального диктатора». У Путина нет абсолютно никаких шансов выиграть.

Всех, кто нам помогает в это непростое для нас время, мы никогда не забудем это и будем помнить долгие годы после окончания войны.

Благодаря украинской нации по всей Европе появился шанс выжить и выстоять вместе с нами.

Мира Вашим странам и Вашим семьям.

Слава непобедимой Украинской Армии!

Никто никогда не победит Украину!







С искренним уважением,

Людмила Герасименко

Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ