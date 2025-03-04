Политолог Вадим Карасев заявил, что жесткая позиция США по Украине в целом должна подбить нас перестать строить иллюзии о спасении извне и заставить рассчитывать только на себя, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Отсель с Украины мы будем грозить Трампу! Ну, хорошо, снять эмоции можно, но надо, наверное, признавать реальность. Дело не в Трампе. Ну, был бы кто-то другой, рано или поздно это бы было. Может, даже в какой-то степени это и не плохо, чтобы мы не строили иллюзии, вступили бы в НАТО, расслабились, а потом это НАТО все. А так мы должны рассчитывать на собственные силы, а не на старших товарищей, не на коллектив», - подчеркивает Вадим Карасев.

В пример он приводит Турцию, которую давно взяли в НАТО по геополитическим соображениям, чтобы сдерживать Советский Союз, но турки создали сильную армию и уже давно проводят собственную политику, никто им ничего сказать не может. То же, продолжает эксперт для Politeka, касается и ЕС, куда Турцию в свое время не взяли, а сейчас уже и не хочется из-за стандартов на клубнику, огурцы и молоко.

Но в общем, утверждает он, вопрос более сложный, потому что вступление в НАТО и ЕС – это была вся украинская телеология, фундамент государства, а особенно после 2014 года, когда это записали в Конституцию. То есть, объясняет эксперт для Politeka, считалось, что мы идем в НАТО – это будет гарантировать безопасность, мы идем в ЕС – это обеспечит экономический рост, но мы видим, что эти институции подрываются.

«А теперь что? А теперь это все это отжившие геополитические, институциональные фигуры и так далее. А на чем строить телеологию государственности? На чем ее строить? На чем будет строиться фундамент, легитимация государства? В чем смысл государственности? Это теперь надо все пересматривать. Уже сейчас надо начинать, а то потом поздно будет», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал об аресте кандидата в президенты Румынии: «Его финансировали россияне».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, присоединятся ли турецкие войска к миротворцам в Украине.