На полигоне прошли масштабные учения спецназовцев 4-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега». Репортаж по тренировкам вышел в рамках телемарафона "Единые новости".
Как тренируют элитных бойцов
Командиры спецподразделения рассказали, что бойцы проходят подготовку по нескольким направлениям:
- Выход на боевые задачи – спецназовцы отрабатывают сценарии, приближенные к реальным условиям фронта.
- Навыки ведения боя – изучают тактику и стратегию в разных условиях, в частности во время штурмовых действий.
- Зачистка вражеских окопов – отрабатывается слаженность действий подразделения при штурме позиций противника.
- Работа с дронами – спецназовцы тренируются использовать беспилотники для разведки и корректировки огня.
«У меня люди точно знают, что делать. Мы уделяем много времени всем элементам, потому что это действительно важно. У нас все – взаимозаменяемые. Например, пулемет должен владеть на базовом уровне каждый», – рассказал боец под псевдо «Ети».
Отбор к спецназам
Служба в подразделении Омега требует исключительной физической и психологической подготовки. Отбор в отряд проходят только самые лучшие. Бойцы должны быть выносливы, быстро принимать решения в условиях стресса и эффективно работать в составе команды. Обучение спецназовцев продолжается постоянно, ведь их навыки – это залог успешного выполнения боевых задач на передовой.