На полигоне прошли масштабные учения спецназовцев 4-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега». Репортаж по тренировкам вышел в рамках телемарафона "Единые новости".

Как тренируют элитных бойцов

Командиры спецподразделения рассказали, что бойцы проходят подготовку по нескольким направлениям:

Выход на боевые задачи – спецназовцы отрабатывают сценарии, приближенные к реальным условиям фронта.

– спецназовцы отрабатывают сценарии, приближенные к реальным условиям фронта. Навыки ведения боя – изучают тактику и стратегию в разных условиях, в частности во время штурмовых действий.

– изучают тактику и стратегию в разных условиях, в частности во время штурмовых действий. Зачистка вражеских окопов – отрабатывается слаженность действий подразделения при штурме позиций противника.

– отрабатывается слаженность действий подразделения при штурме позиций противника. Работа с дронами – спецназовцы тренируются использовать беспилотники для разведки и корректировки огня.

«У меня люди точно знают, что делать. Мы уделяем много времени всем элементам, потому что это действительно важно. У нас все – взаимозаменяемые. Например, пулемет должен владеть на базовом уровне каждый», – рассказал боец ​​под псевдо «Ети».

Отбор к спецназам

Служба в подразделении Омега требует исключительной физической и психологической подготовки. Отбор в отряд проходят только самые лучшие. Бойцы должны быть выносливы, быстро принимать решения в условиях стресса и эффективно работать в составе команды. Обучение спецназовцев продолжается постоянно, ведь их навыки – это залог успешного выполнения боевых задач на передовой.

