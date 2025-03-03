Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

В Национальном историко-этнографическом заповеднике "Переяслав" состоялся важный научно-практический семинар, посвященный сохранению культурного наследия в условиях войны. Об этом в Facebook рассказал общественный деятель Николай Томенко.





«Проблемы защиты, консервации и реставрации историко-культурного наследия во время военного положения – это вызов, который нельзя игнорировать», – отметил он.



В мероприятии приняли участие ученые Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) во главе с ректором Алексеем Днепровым. Делегация посетила заповедник и ознакомилась с исследовательскими, реставрационными и просветительскими проектами, которые здесь реализуются.





Одной из главных тем обсуждения стала консервация и реставрация Вознесенского собора – уникального памятника, построенного на средства Ивана Мазепы и изображенной Тарасом Шевченко. Специалисты КНУСА согласились оказывать консультационную помощь в этом процессе.

Также студенты архитектурного факультета смогут проходить практику в заповеднике и изучать творчество известного архитектора Владимира Заболотного. А факультет геоинформационных систем КНУСА присоединится к оцифровке историко-архитектурных объектов Переяслава.





«Помним нашу историю! Изучаем и защищаем наше историко-культурное наследие!» – подчеркнул Томенко, подчеркивая, что во время войны сохранение культурных памятников приобретает особое значение.