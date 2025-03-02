Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Несмотря на военное положение и геополитическую турбулентность, Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав» (генеральный директор – Алексей Лукашевич) Olexa Lukasevich неизменно чтит украинские национальные традиции и народные обычаи. Поэтому и наша команда Фонда «Родная страна» радостно отозвалась на приглашение коллектива Заповедника и уже традиционно подготовила подарки для самых сообразительных участников этого народного действа. Спортивный инвентарь, рюкзаки, «Воюющий Шевченко» и украинская детская книга от нашей команды должны привлечь молодое поколение к активному и спортивному образу жизни и чтению украинской книги.

Среди многочисленных фольклорных коллективов, ставших участниками Колодия-Масницы-2025, наибольшую поддержку зрителей получил народный фольклорный ансамбль «Громица», представлявший украинскую столицу.

Следует также отметить активную гражданскую позицию ОО «Непокоренные», которые провели во время мероприятия свою очередную благотворительную акцию для поддержки ВСУ.

Закончился этот народный праздник сожжением чучела Мари. Возможно, учитывая текущие события в мире, организаторам стоило бы подготовить новую версию современного чучела мужского рода.

В то же время все участники действа были убеждены в том, что ВЕСНА и УКРАИНА – ПОБЕДИ.