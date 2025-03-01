Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с известным украинским художником Лесем Подервянским, системно поддерживающим разведчиков.
Об этом Буданов сообщил на своих страницах в социальных сетях.
На фоне разворачивающихся в США событий глава разведки продолжает развивать программу морских дронов, в том числе ударных аппаратов MAGURA V5, которыми уже поражено по меньшей мере 18 российских кораблей.
"Московиты не слишком верят в силу слова, но язык наших ударных морских платформ, оснащенных ракетным вооружением, вполне убедителен" , - отметил Подервянский во время встречи.
Буданов вручил художнику благодарность от ГУР и наградный нож за участие в благотворительной инициативе Магуры для ГУР МО Украины.
"Перефразируя классика - так что пессимизм!", - написал Буданов в своем Телеграмм-канале.
Фотографии этой встречи быстро превратились в мемы и широко разошлись по сети .