Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с известным украинским художником Лесем Подервянским, системно поддерживающим разведчиков.





Об этом Буданов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

На фоне разворачивающихся в США событий глава разведки продолжает развивать программу морских дронов, в том числе ударных аппаратов MAGURA V5, которыми уже поражено по меньшей мере 18 российских кораблей.

"Московиты не слишком верят в силу слова, но язык наших ударных морских платформ, оснащенных ракетным вооружением, вполне убедителен" , - отметил Подервянский во время встречи.

Буданов вручил художнику благодарность от ГУР и наградный нож за участие в благотворительной инициативе Магуры для ГУР МО Украины.

"Перефразируя классика - так что пессимизм!", - написал Буданов в своем Телеграмм-канале.

Фотографии этой встречи быстро превратились в мемы и широко разошлись по сети .