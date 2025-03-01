Волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" во главе с Валерием Дубилем совместно с фондом «Рідна країна» Николая Томенко передали украинским военным на Курском направлении современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иммерсионной системой охлаждения, зарядные станции, генераторы и витаминные комплексы. Эта помощь направлена ​​на повышение эффективности и безопасности защитников в зоне боевых действий.

«Наши воины каждый день демонстрируют пример непреклонности, защищая не только родную землю, но и ценности всего демократического мира. Мы и дальше будем поддерживать силы обороны к победе над врагом. Слава Украине и ее героям», — отметил председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

В этот раз на передовую волонтеры передали три современные системы РЭБы, способные эффективно противодействовать вражеским дронам, а также оборудование для автономного питания – генераторы мощностью 3,5 кВт и зарядные станции с выносливой емкостью. Помимо технических средств, военные получили наборы витаминов из США и Израиля.

«В эти сложные для Сумщины и всей страны времена мы не можем оставаться в стороне. Во второй раз за этот месяц мы посещаем Сумскую область и передаем помощь военным, бойцам на Курское направление, полицейским, также защищающим страну с оружием в руках, и нашим героическим сумским медикам», — добавил Николай Томенко, основатель Фонда «Родная страна».

Ситуация на Курском направлении остается напряженной. За последнюю неделю российские оккупанты совершили 15 атак, в том числе в районе села Выимка, однако наши защитники успешно отражают вражеские наступления.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и Фонд «Рідна країна» Николая Томенко продолжают свою миссию, направленную на поддержку украинских военных и приближение нашей общей победы.