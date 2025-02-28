Борьба с коррупцией в Киеве набирает обороты. Операция «Чистый город» выявила не только масштабные махинации с землей, но и, по словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, обнажила бездействие тех, кто должен защищать интересы общества.

«Это не только о преступной организации, которая присваивала землю общины. Это о тех, кто должен защищать интересы киевлян, но закрывал глаза на хищение города», — заявил Витренко.

По словам депутата, молчание мэра Виталия Кличко в этой ситуации вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Мог ли Кличко не знать, как его подчиненные распределяли землю? Возможно ли, что «туалетные схемы» формировались без его ведома? Может ли мэр настолько потерять контроль над своим городом, что чиновники и депутаты безнаказанно делили лакомые куски Киева?» — риторически спрашивает Витренко.

Шокирующие пленки

Депутат также обратил внимание на аудиозаписи, ставшие доказательствами коррупционных схем. На них четко слышно, как чиновники обсуждают взятки.

«Не хочешь квартиру? Вот тебе 100 тысяч долларов наличными. Не устраивает? В то время как насчет инвестиций в карпатские курорты? Все просто как в кино, только это не выдумка, а реальность украинской политики», — пишет Витренко.

Деньги или община?

По мнению депутата, эта ситуация не просто о взяточничестве, а об измене общества, которое годами доверяло власти.

«Пока Кличко молчит, вопрос становится очевидным: кого он действительно защищает? Киевлян или набивающих карманы за их счет?»

Что дальше?

Сейчас в Киеве продолжаются расследования, а община ждет ответов. Однако главный вопрос остается открытым: изменится ли что-нибудь после разоблачения очередной коррупционной схемы?