Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, как начисляют доплаты к пенсиям по возрасту, почему некоторые украинцы их не получают и будут ли вообще в будущем такие надбавки, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату к пенсии в размере до 300 грн, в возрасте от 75 до 79 лет включительно – до 456 грн, и пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получают доплату к пенсии в размере до 570 грн. Но, как обычно, у нас очень много разных нюансов. Ну, ведь у нас не бывает без нюансов, правильно?», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, эти доплаты не касаются людей, размер пенсии которых превышает 10340 грн 35 коп, что многих возмущает, потому что человек мог действительно честно заработать за жизнь на такую ​​пенсию, а законную надбавку по возрасту ему не начисляют. Как объясняет журналистка для Politeka, если у вас пенсия, например, составляет 10300 грн, и вы уже достигли 70 лет, то доплатят только 40 грн, чтобы общий размер пенсии был 10340 грн, не выше, дальше будут ограничения.

Сумма 10 340 грн, рассказывает она, - это заработная плата за 2020 год, которую прописали в постановлении, когда впервые устанавливали эти надбавки. Поэтому, добавляет журналистка для Politeka, правильно говорить не «доплата в размере 300 грн», а «до 300 грн», потому что она может быть меньше.

«Я не исключаю, если честно, что в результате будущих реформ такие доплаты вообще могут исчезнуть. Пока они есть, но потом, я думаю, их просто не будет, потому что в нынешнем Министерстве соцполитики жалуются, что существует много лишних доплат, которые хотят реформой отменить. Хотя сами эти доплаты и устанавливали людям, но так часто бывает: дают – потом забирают», - предупреждает Екатерина Котенкова.

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