Начальник КМВА Тимур Ткаченко с руководством Государственной специальной службы транспорта.



Об этом он сообщил у себя на странице Facebook.

“Сама служба является очень важной частью сил обороны. ГОСТ возобновляет уничтоженную инфраструктуру, выполняет основной объем гуманитарного разминирования освобожденных территорий. Это сотни тысяч гектаров уже очищенных городов, деревень и угодий. Сотни отстроенных мостов и других объектов. Кстати, после увольнения Киевщины подразделения Службы непосредственно участвовали в восстановлении региона. А фактически заново восстанавливали сообщения со столицей и жизнь вокруг Киева”, - сообщил Ткаченко.



Он напомнил, что ДССТ – это военные, на которых также ложится вся тяжесть войны.

Они работают и в зоне боевых действий: обустраивают понтонные переправы, строят оборонительные сооружения, занимаются антидроновой борьбой, охраняют стратегические транспортные объекты.

Во время встречи с главой Администрации ДССТ, генерал-майором Александром Яковцем, говорили о ключевых проблемах. Одна из них – недостаток современных средств разминирования.

Антидроновые технологии, роботизированные современные системы для разминирования и все, что нас защитит и обезопасит - это необходимо. Но мы можем искать партнерства за границей, а можем сами создавать условия для производителей. У Киева есть потенциал быть центром таких инноваций. И мы уже работаем, чтобы привлечь сектор безопасности для их реализации”, - рассказал начальник КМВА.



Также Тимур Ткаченко сообщил, что совместно с главой Киевской областной военной администрации Николаем Калашником провел инспекцию сборного пункта военнообязанных Киевского городского и областного центров комплектования.







Предварительно поступали жалобы о неудовлетворительном состоянии укрытия на территории, куда во время воздушной тревоги должны направляться новобранцы.

В прошлом году на восстановление одного из хранилищ были выделены средства из столичного бюджета. Поэтому важно понимать, выполнены ли все запланированные работы и обеспечено ли надлежащее качество ремонта.

Одно из двух укрытий хорошо отремонтировано и оборудовано современными системами вентиляции. В нем есть все, что необходимо для комфортного пребывания личного состава при угрозе. Также часть средств пошла на создание условий в пищевом блоке, обустройство казармы и админзданий.

Укрытие, по которому поступали жалобы, действительно в плохом состоянии. Будем это изменять. Кроме того, планируем улучшить и вторую казарму для пребывания военнослужащих.

Важно отдавать себе отчет, что условия, встречающие будущего воина на пункте сбора, формируют его первое впечатление о войске, влияют на личную мотивацию.

Поэтому во взаимодействии с начальником сборного пункта определили последовательность закрытия неотложных потребностей. Сейчас в приоритете ремонт укрытия, потому что безопасность – самое главное”, - написал Тимур Ткаченко.