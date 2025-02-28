Волонтеры БФ молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем осуществили 210-ю гуманитарную миссию на фронт. В рамках миссии оснастили карету скорой помощи мощными РЭБами с иммерсионной системой охлаждения, которые сегодня спасли экипаж от вражеского дрона.

В дни, когда Украина отмечает трагическую годовщину полномасштабного вторжения России, благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда под руководством Валерия Дубиля продолжает поддерживать военных. Во время своей 210 ​​гуманитарной миссии фонд передал защитникам и медикам на передовой жизненно необходимое оборудование. В частности, на Курское, Купянское, Изюмское, Волчанское, Лиманское, Покровское и Кураховское направления.

Среди переданного оборудования – дорогостоящие аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse из Швейцарии. Эти устройства обеспечивают непрерывную и эффективную реанимацию даже в самых сложных условиях, что критически важно для спасения жизни раненых бойцов. В настоящее время фонд передал 110 таких аппаратов.

Кроме этого фонд предоставил электростанции, комплекты Starlink для обеспечения стабильной связи, а также мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иммерсионной системой охлаждения. Эти РЭБы помогают глушить вражеские дроны, защищать коммуникации ВСУ и подавлять системы наведения врага. С первого дня войны БФ «Надежда» доставила более 200 комплексов РЭБ на линию столкновения.

Благодаря поддержке волонтеров из Англии, военным был доставлен специально оборудованный трейлер, который будет служить мобильным штабом и пунктом отдыха для бойцов на передовой. Этот трейлер обеспечит удобные условия для военнослужащих в полевых условиях.

Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, отметил важность продолжения поддержки наших защитников:

«В эти дни, когда мы вспоминаем трагические события прошлого года, наше единство и поддержка фронта чрезвычайно важны. Каждый переданный аппарат, каждая генераторная установка – это вклад в нашу общую победу и сохранение жизни наших воинов».

Эта миссия является очередным свидетельством несокрушимости украинского народа и его способности объединяться ради общей цели — защиты родной земли и поддержки стоящих на ее обороне.