Компания FAVBET продолжает активно поддерживать качественный футбольный контент и выступает официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТБ — «Футбол 360». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Каждое воскресенье «Футбол 360» будет подводить итоги главных событий футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. Формат программы включает детальный разбор игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.

«Футбол 360 — это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола, — отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. — Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТБ».

Руководитель УПЛ ТБ Максим Радченко подчеркивает, что запуск «Футбол 360» — это важный шаг в развитии спортивного вещания в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta, зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка «Футбол 360» — это очередной шаг в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.