Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот очередное расследование о счастливой и состоятельной жизни скрытого от НАПК долларового миллионера-депутата Киевсовета из партии медведчука-путина Александра ПЛУЖНИКА.



Напомню, что после решения Верховного суда о ЗАПРЕЩЕНИИ ОПЗЖ, как пророссийской партии коллаборантов, политические импотенты из ВРУ уже ТРЕТИЙ ГОД неспособны принять Правительственный законопроект о Избавлении от мандатов депутатов местных советов от запрещенных партий. Более того, в этом случае речь идет об уникальном персонаже с родом из Донбасса, который в свое время обслуживал команду Януковича в должности руководителя столичного Управления по борьбе с организованной преступностью. А в 2020 году был избран в Киевсовет от партии Медведчука и при поддержке нашего несокрушимого патриотического и европейского Киевсовета был избран ГЛАВОЙ комиссии, прости Господи, по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами! И только под нашим давлением, через 2 года, Киевсовет снова уволил этого фаната Путина с должности главы главной правоохранительной комиссии, но он и дальше трудится (уже наработал на 11 квартир), как член комиссии по вопросам соблюдения законности…и связей с силами безопасности и обороны?!

Напомню, что 20 июня 2025 года пройдут уже ТРЕТЬИ ГОДОВЫНИ игнорирования Верховной Радой Правительственного законопроекта о лишении мандатов депутатов местных советов от партий медведчука-сальдо-шария… А таких в воюющей с российской ордой Украине около 4 тысяч человек!

Мои конструктивные и упорные ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Безотлагательное принятие Правительственного законопроекта о лишении мандатов депутатов местных советов от ЗАПРЕЩЕННЫХ партий;

2. Принятие законопроекта о лишении мандатов так называемых народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ;

3. Внесение изменений в Избирательный кодекс о запрете участвовать в местных, парламентских и президентских выборах ВСЕХ нынешних ДЕПУТАТОВ, как были избраны от ЗАПРЕЩЕННЫХ ПАРТИЙ;

4. Расширение перечня санкций к депутатам ЗАПРЕЩЕННЫХ партий.

В действующий пункт, предусматривающий передачу в собственность государства всего имущества, средств и активов запрещенных партий и их местных организаций ДОБАВИТЬ передачу всего имущества, средств и активов депутатов запрещенных партий, если оно не было задекларировано или подтверждено законным способом.

Информация для власти и соратников депутатов из партий предателей, которые продолжают бок о бок работать с ними в ВРУ и местных советах.

Еще в 2024 году 99 процентов граждан Украины поддерживали требование о запрещении депутатам из запрещенных партий работать в парламенте и местных советах.

П.С. И самый большой ЦИНИЗМ и ЛИЦЕМИРСТВО ВРУ и ЦИК в том, что в 2016 году меня за несколько дней лишили мандата народного депутата только за КРИТИКУ позорного антисоциального и антигуманитарного бюджета (даже без голосования в парламенте). ской россией.