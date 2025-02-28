Политолог Вадим Карасев объяснил, что, понятно, российские ракеты не будут бить по американскому бизнесу в Украине, это своеобразная гарантия безопасности, но это не НАТО, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сам по себе факт сделки – это уже и есть некая гарантия безопасности. Почему? Ну, американские же компании не будут, во-первых, заниматься добычей и разработкой полезных ископаемых, если будут риски и угрозы воздушных атак и всего, что с этим связано. Без гарантий бизнеса нет, а если бизнес есть, значит, есть и гарантии», - подчеркивает Вадим Карасев.

Например, объясняет он для Politeka, если США для бизнеса нужен будет одесский порт, в это актив, инфраструктурный объект, значит, никакие шахеды и баллистика не должны по нему летать. И в этой ситуации, утверждает он, будут гарантии, путин их даст не Украине, а Трампу, а взамен на что, уже другой вопрос, но пока это выглядит так.

«Но это все не в логике того, что хотел Зеленский. А это пятая статья, членство в НАТО, усиленные военные гарантии от США, например, по модели США-Израиль, военные гарантии со стороны европейских стран НАТО….», - утверждает Вадим Карасев.

Тем не менее, напоминает эксперт, как мы знаем, Трамп уже сказал Макрону, что европейские страны может вводить свои миротворческие силы в Украину, но они будут действовать в таком случае не как страны НАТО. То есть, объясняет он для Politeka, американское командование НАТО не будет участвовать в этом, пятая статья и все сопутствующие гарантии на эту миссию не распространяется, а все же главная гарантия – это ядерный зонтик США. Так что, констатирует эксперт, мы получили гарантии, но несколько вывернутые.

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