Эксперт информационной и международной политики Александр Харебин рассказал, что Европа пытается вернуть Трампа в реальность, но, если не получится, придется создавать европейское НАТО с Украиной, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Попытка Европы вернуть здравый смысл в риторику Трампа может только приветствоваться. Не знаю, как получится, но Европа делает действительно последние попытки (и это очень важные слова) вдохнуть иную реальность в голову Трампа и его команды. Получится или нет, мы это увидим, и здесь будет ответ. Если получится, тогда это все была игра. Все, что мы видели, это была некая игра, что-то, что мы пока не понимаем, но увидим последствии», - рассуждает Александр Харебин.

Если же, объясняет он для Politeka, Трамп заключит договор с путиным об усилении экономического сотрудничества США и рф, о возрождении российской экономики, как об этом сейчас заявляют, то вопрос – а зачем все, что было до?

И не зря, замечает гость программы, к концу 2024 года Британия и Европейский Союз начали разрабатывать договор о коллективной безопасности. То есть, подчеркивает он для Politeka, это будет или новое НАТО, или европейское НАТО в НАТО, так что интересно, как Альянс трансформируется, во что Украина хочет вступать и во что в конце концов вступит. Но Украина, подчеркивает эксперт, – единственная сила, способная противостоять россии в рамках этого европейского НАТО.

«И напомню, что когда-то британо-канадские войска сожгли Белый дом в Вашингтоне. Так что опыт противостоять Америке у этих стран есть», - подчеркивает Александр Харебин.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что путин провоцирует Трампа на нарушение международного права, предлагая ему ресурсы Донбасса.

Также Politeka писала о том, что Бортник предупредил об опасности переговоров США, рф и Китая: «Главной добычей этого процесса станет…».