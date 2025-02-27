Эксперт информационной и международной политики Александр Харебин заявил, что история с редкоземельными металлами Украины звучит не реалистично, но американцы поверили.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Помните фильм «Не смотреть вверх»? Я напомню, потому что фильм концептуальный, почему на самом деле погибла планета Земля и почему астероид ее разрушил? Потому что олигархи боролись за редкоземельные металлы, которые находились на этом астероиде», - отмечает Александр Харебин.

И вот сейчас, констатирует он, все споры идут вокруг этих редкоземельных материалов Украины, которые никто никогда не видел, но которые всем нужны. Тем более, напоминает эксперт для Politeka, все эти исследования еще из 40-ых, 60-ых, 70-ых годов, и вот наши аналитические центры заявили, что Украина – обладательница триллионов запасов, которые просто еще не добыла.

То есть, подчеркивает гость программы для Politeka, украинцы 34 года жили на триллионах, просто почему-то этого не замечали. Звучит, отмечает он, так себе, ну, допустим, и американцам эту историю продали.

«Но это было продано, опять же, в рамках пакета под названием «План победы», где американцы взяли то, что им вкусно – редкоземельные металлы, полностью забыв о ракетах, полностью забыв о гарантиях безопасности, полностью забыв о всех остальных пунктах. Ну, молодцы. Могу сказать, что они молодцы. А мы не молодцы, потому что мы не смогли предусмотреть такую возможность, не смогли поставить предохранители или ограничители», - заключает Александр Харебин.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что надо выцарапывать условия компромисса, раз такая пошла история.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко принял участие в круглом столе «Украина 2025».