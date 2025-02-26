Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Исторически справедливо было бы обменять КАТОВ Украины на наших ГЕРОЕВ

или От КАТА Петра первого до Владимира КРИВАВОГО путина:

исторические уроки для воюющей Украины.

«Это тот первый, что распинал

нашу Украину,

А вторая доконала

Вдову сиротину.

Кать! палачи! людоеды!

Наелись оба,

Накрались; а что взяли

На тот свет с собой?

Тарас ШЕВЧЕНКО

После многолетней дискуссии и позорных и временами странных аргументов чиновничества, так называемый Петр первым наконец-то покидает публичное пространство Полтавы.

И здесь читаю, что казалось бы сознательные люди проливают слезы за отсутствие эстетики в процессе очищения публичного пространства украинской Полтавы от российских убийц и палачей нашего народа.

Напоминаю, что так называемый Петр Первый – правдивый исторический учитель террориста Путина. Это он учил российских украиножеров, как нужно уничтожать украинцев, стремящихся свободно и счастливо жить на СВОЕЙ, БОГОМ ДАННОЙ ЗЕМЛЕ. Ибо перед Бучей, Мариуполем и Кременчугом был Батурин, в котором русские палачи Петра уничтожили около 14 тысяч человек и разрушили 20 церквей с монастырем. Более 30 тысяч - посажены на кол, четвертованы, колесированы, повешены, сожжены…

Напомню, как одно из французских изданий описывало это «Батуринскую резню»:

«Все жители Батурина без оглядки на возраст и пол вырезаны, как предписывают бесчеловечные обычаи м@скалов… Целая Украина купалась в крови».

А еще при оплакиваемом полтавскими и киевскими малороссами «того Первого, что распинал Украину:

- в 1709 году нанесен удар по украинскому образованию: в Киево-Могилянской академии из нескольких тысяч студентов разрешили покинуть 161, а лучших преподавателей забрали в Москву:

- в 1713 году при Петре переименовывают в основном финно-угорскую и тюркскую Московщину в «Россию», украв нашу историю и наше название «Русь»;

– в 1720-25 гг. на строительстве новой столицы Петра погибли десятки тысяч украинцев;

- в 1722 году создана Малороссийская коллегия и на длительное время похоронена идея Независимости Украины…

И наконец, ученикам табачников в министерствах, ведомствах, городских властях, московских церквях и их сторонниках, которые после ежедневных разрушений и жертв от русской орды палача Петра и террориста Путина, продолжают болеть за «Единую, святую Русь» и «великую русскую культуру. Петра Первого:

«Беснующийся, пьяный, сгнивший от СИФИЛИСА ЗВЕРЬ чверть столетия губит людей, казнит, жжёт, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует…

Сам забавляясь, рубить головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славит Христа…

Коронует ... свою и своего любовника, розоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого ЧУДОВИЩА, и нет конца всякого рода ПАМЯТНИКОВ ЕМУ…»

Полное собрание сочинений Льва Толстого, Москва, 1936г., том 26., ст. 568-569.

И вот, читая этот весь ватно-российский трэш об отсутствии эстетики и научного обоснования в очищении публичного пространства нашего воюющего Государства от печально известных палачей убежден, что

Нет необходимости хранить их в наших музеях.

Лучше и справедливее было бы вернуть их на свою историческую родину, обменяв на наших ГЕРОЕВ, до сих пор находящихся в плену страны варварства, мародерства и терроризма.