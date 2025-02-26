В Ровно открылась особая экспозиция «Сквозь огонь войны», напоминающая о трех годах полномасштабной войны, борьбе украинских защитников и цене, которую страна платит за свободу. Выставка, развернутая во Дворце детей и молодежи, стала местом, где можно увидеть не только уникальные экспонаты, но и почувствовать историю через личные истории военных.

Отдельный раздел выставки посвящен деятельности спецназовцев Центра специальных операций «Омега». Посетители могут ознакомиться с их бытом, увидеть вещи, сопровождавшие бойцов на передовой, а также арт-объекты, созданные из снарядов.

В ходе открытия выставки выступил офицер ЦСП «Омега» Юрий Трачук. Он рассказал о службе спецназовцев, их роли в борьбе за независимость Украины и почтил память недавно погибшего побратима. Офицер также обратился к молодым посетителям, которые пришли на экспозицию, отметив, что именно они станут теми, кто будет строить будущее Украины.

Выставка «Через огонь войны» действует на постоянной основе и открыта всем желающим. Это место, где можно отдать честь воинам, задуматься над реалиями войны и ощутить силу духа украинских защитников.