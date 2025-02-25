Военный эксперт Александр Мусиенко стал одним из ключевых спикеров круглого стола «Украина 2025», где обсуждали перспективы развития ВСУ и мобилизационные процессы в стране, сообщает Politeka.

Прежде всего он подчеркнул, что в 2024 году Украина мобилизовала ежемесячно около 30 тысяч военнослужащих, что критически важно для поддержания обороноспособности государства.

Александр Мусиенко также обратил внимание на изменения в структуре ВСУ, в частности, это внедрение системы армейских корпусов. Как он отметил, реформы армии во время войны являются сложным процессом, но они помогут улучшить управление и эффективность выполнения боевых задач, сообщает Politeka.

Отдельное внимание эксперт уделил ситуации на фронте и потенциальным наступательным действиям россии. По его словам, российская армия вынуждена срочно восстанавливать свои резервы после значительных потерь, что может повлиять на динамику боевых действий весной и летом 2024 года.

Также обсуждались вопросы международной поддержки. И, как отметил Александр Мусиенко, Украина продолжает получать военную помощь от партнеров, хотя вопрос ее стабильности остается открытым. Он подчеркнул важность сотрудничества с европейскими странами и США, а также подчеркнул необходимость усиления внутреннего военного потенциала, сообщает Politeka.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что с приходом Трампа к власти изменилась не только политика США, но и мир, эра.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему Украине сложно даются переговоры: «У нас здесь 300 спартанцев сражаются».





