Политолог Вадим Карасев заявил, что критика Трампа абсолютно несправедлива, но и без США Украина воевать не сможем, поэтому надо пытаться искать с американцами компромиссы, защищая свои интересы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Платон мне друг, но истина дороже. Неважно, кто что сказал. Мне важна Украина, что с Украиной. Для меня национальный интерес Украины – это истина в данной ситуации. И второе – всегда нужно придерживаться правила Фукидида: сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны. Надо всегда понимать, кто тут сильный, кто ту слабый. Слабые терпят то, что должны, – это понятно, но не сдаваться и не действовать в логике «погибнем, но не сдадимся», - комментирует Вадим Карасев.

Во-первых, отмечает он, надо искать альтернативы, а не говорить только о том, что нас пытаются сдать, это не дипломатично и бесперспективно. Так что, подчеркивает эксперт для Politeka, действовать в логике «погибнем, но не сдадимся» нельзя, ведь тогда получается, что вся страна должна погибнуть.

«Надо выцарапывать условия компромисса, раз такая пошла история. Без Америки мы военным путем долго воевать не сможем. Европа нам тут не помощник, она сама еле-еле… Смотрите, скоро год с того времени, как Макрон предложил ввести в Украину сухопутный контингент. Вот еле-еле наскребли 30 тысяч. Это то, что у них есть со Стармером. У них нету людей просто. Кому воевать?», - подчеркивает Вадим Карасев.

Тем не менее, констатирует эксперт, заявления Трампа о Зеленском, в частности о 4% поддержки, абсолютно несправедливы, как и все остальное. И, объясняет он для Politeka, если кто-то не любит украинскую власть и сейчас радуются такой жесткой критике со стороны американцев, то зря. По мнению эксперта, власть можно любить или нет, она всегда делается ошибки, но она представляет государство, поэтому такая критика со стороны США не пойдет на пользу Украине.

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