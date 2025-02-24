Государственная пограничная служба Украины получила новую партию современного оборудования по защите границы. Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с Валерием Дубилем, Витой Присяжнюк и партнерами передали защитникам критически важное оснащение.

В этот раз в военные отправились системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иммерсионной системой охлаждения, разведывательные дроны, мощные зарядные станции, терминалы спутниковой связи Starlink и витаминные комплексы из США и Израиля. Это оборудование поможет пограничникам более эффективно противодействовать угрозам и обеспечивать связь на передовой.

Мы с командой и друзьями системно поддерживаем военные подразделения Вооруженных сил Украины, пограничников, ГУР. Наша миссия – спасать жизнь. И именно такую ​​функцию выполняют РЭБ-системы, помогающие останавливать вражеские дроны, а Starlink – это гарантия бесперебойной связи наших защитников. Мы системно поддерживаем силы обороны. Реализовали более 200 гуманитарных миссий на фронт. Передали тысячи старлинков, язычников и зарядных станций. Более 200 единиц комплексов РЭБ», - отметил Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Ситуация на фронте остается напряженной, особенно в восточном и южном направлениях, где враг усиливает атаки. Именно поэтому передача таких технологий чрезвычайно важна для обеспечения безопасности украинских воинов.