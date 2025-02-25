Военный Святослав Дубина объяснил, почему Трамп недолюбливает Зеленского и не хочет даже разобраться в причинах российско-украинской войны, чтобы добиться именно справедливого мира, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему Трамп считает, что именно Украина начала эту войну? Я думаю, что в этом кроется корень зла. Трамп считает, что именно Зеленский украл у него победу в 2020 году. О чем идет речь? Речь идет о деле Burisma», – отмечает Святослав Дубина.

Как он рассказывает для Politeka, в Наблюдательном совете Burisma был Хантер Байден, сын Джозефа Байдена, и в начале 2020 года было проведено расследование по этой компании, по экс-министру экологии Злочевскому при Януковиче, который после событий 2014 года заручился поддержкой Хантера Байдена и получил политическое прикрытие. Далее, продолжает военный, Трамп пытался получить эти доказательства, чтобы снизить рейтинги Байдена, но Зеленский отказался предоставлять ему материалы.

Отсюда, объясняет он для Politeka, и недовольство Трампа Зеленским, поэтому он считает, что Украина сама виновата в российской агрессии, никакого оружия от США, и вообще здесь нужно провести президентские выборы. Хотя, рассуждает военный, если бы проблема была только в фигуре Зеленского, это было бы еще полбеды, но Трамп не собирается менять свою риторику, даже если у нас будет другой президент.

«Он не понимает природу происхождения войны, тем более, он не желает в ней разбираться. Пуля летит через все поле, попадает в тело российского солдата, он погибает, российские солдаты погибают… А почему они погибают? А почему они шастают по Украине? Почему он не задается этим вопросом? Эти все отмазки, что Байден якобы намекал Зеленскому, что Украина может вступить в НАТО, и началась война… Это все от лукавого. Потому что за это время Финляндия и Швеция стали членами НАТО, время подлета НАТОвских ракет уменьшилось, и почему-то путина это не смущает, и Трампа это не смущает», - заключает Святослав Дубина.

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