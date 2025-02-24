У нас еще осталась неделя, может, две для того, чтобы войти в этот международный тренд, - Олег Стариков о мирных переговорах

Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии, потому что там США и рф говорили не об Украине, разговор с нами будет дальше, сообщает Politeka.