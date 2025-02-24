Фонд Омега-Дом запустил инициативу по сбору средств на приборы ночного видения (ПНБ) для профессиональных водолазов Центра специальных операций Омега. Все неравнодушные могут присоединиться и помочь закрыть сбор как можно быстрее.


Как поддержать сбор?

Организаторы предлагают несколько способов помощи:

  • Открыть дружественную банку . Чтобы присоединиться к сбору, нужно заполнить гугл-форму по ссылке . В нем следует указать сумму сбора и контактные данные для получения фото, которое можно опубликовать в соцсетях.
  • Сделать донат . Деньги можно перевести по этому адресу .
  • Распространить информацию . Репосты помогают привлечь внимание к сбору и привлечь больше людей.

Зачем водолазам ПНБ?

Приборы ночного видения критически важны для работы спецподразделения. Водолазы выполняют сложные задачи в условиях ограниченной видимости, а современное оборудование повышает их эффективность и безопасность.

Организаторы отмечают, что любая поддержка ценна. Каждый донат, репост или открытая дружеская банка приближает к цели обеспечить защитников необходимым снаряжением.