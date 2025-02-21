Нововведения помогут Украине не только выполнить обязательства в рамках Парижского соглашения, но и сделают его более экологически ответственным на пути к вступлению в ЕС

Кабмин утвердил дорожную карту запуска национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ).



Это решение приближает Украину к европейским стандартам экологической политики и поможет бизнесу адаптироваться к новым экологическим требованиям.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук назвала это необходимым шагом для внедрения государственной политики в сфере изменения климата.

Как работает СТВ и почему это важно?



Система торговли квотами на выбросы действует во многих странах мира, включая ЕС, Китай, Мексику и Швейцарию. Суть механизма проста: правительство определяет общий лимит на выбросы парниковых газов, а предприятия получают или покупают квоты. Если компания сокращает свои выбросы, то она может продать избыточные квоты другим участникам рынка.

"Это создает экономические стимулы для бизнеса инвестировать в энергоэффективные и экологически чистые технологии", - объясняет министерша.

Когда заработает система?



Дорожная карта предусматривает три этапа запуска:

2025-2027 годы – подготовительный этап: разработка законов и создание необходимых инструментов.

2028 г. – пилотный запуск для проверки механизма.

Операционный этап – заработает не раньше, чем через три года после отмены военного положения, чтобы интеграция состоялась в условиях экономической стабильности.

Еще одно важное изменение: общественные слушания по экологическим разрешениям

Помимо дорожной карты по СТВ, правительство утвердило новый порядок проведения общественных слушаний в процессе выдачи интегрированных окружающих разрешений. Это часть реформы, направленной на уменьшение промышленного загрязнения.

«Отныне мнение общественности будет иметь большее значение при принятии решений относительно предприятий, которые могут влиять на окружающую среду», – подчеркнула Гринчук.

Эти нововведения помогут Украине не только выполнить обязательства в рамках Парижского соглашения, но и сделают его более экологически ответственным на пути к вступлению в ЕС.