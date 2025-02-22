Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что обвинения Трампа, его семьи и команды в адрес Зеленского не только оскорбляют Украину, которая воюет с рф, но порой и вообще звучат абсурдно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Семья Трампа объявила священную войну, крестовый поход против Зеленского. И вот уже его сынок Бэррон Трамп, это сын младший, которому 18 лет, вот эта дылда малолетняя говорит, что скоро будет на горизонте видим арест Зеленского. Это кем? Американскими морскими пехотинцами? Я помню, что Саддама Хусейна арестовывали американские морские пехотинцы. Каддафи арестовала оппозиция. Кто будет арестовывать Зеленского? Бэррон Трамп? Пусть приезжает в Киев, попробует арестовать Зеленского. Посмотрим, кого первого арестуют, прямо даже интересно», - отмечает Михаил Шейтельман.

Дальше, сообщает он для Politeka, Илон Маск объявил Зеленского виноватым в убийстве журналиста Гонсало Лиры. Как рассказывает эксперт, Гонсало Лира – это чилийский конспиролог, который женился на украинке и переехал жить в Украину, он заявлял, что война Запада с Китаем начнется весной 2022 года, Австралия использует против своих жителей акустическое оружие, женщины после прививки от ковида не могут зачать ребенка, а отключение рф от SWIFT погубит доллар. Как видим, констатирует он, ничего из этого не сбылось, но потом Гонсало Лиру арестовали за что-то, был запрет на выезд, он пытался бежать в Венгрию, но его арестовали, и он умер от пневмонии.

«Илон Маск вообще ищет повод, чтобы придраться хоть как-нибудь к Зеленскому, хоть что-нибудь написать. Знаете, в чем он обвинил Зеленского? В том что Зеленский с Еленой Зеленской позировали для журнала Vogue в собственном кабинете в то время, как украинские дети гибнут на фронте», - добавляет Михаил Шейтельман.

Тем не менее, напоминает он для Politeka, Зеленский фотографировался не на светском приеме, а в своем кабинете, и это нужно было для того, чтобы как-то продвигать Украину в мире, чтобы была помощь.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, почему Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии.

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